الحرة نيوز –

علق العاملون في جامعة الطفيلة التقنية الاحد اعتصامهم الذي استمر على مدار شهر بعد اتفاق تفاوضي بين لجنة من مجلس اصلاح محافظة الطفيلة ونواب المحافظة ، ولجنة من العاملين في الجامعة ، ضمن مدة زمنية لتحقيق المطالب تنتهي في الاسبوع الاول من عيد الفطر السعيد ، وفق رئيس مجلس اصلاح الطفيلة الشيخ مصطفى العوران .

وبين العوران ان الاتفاق مع المحتجين خلص الى ازالة مظاهر الاعتصام ومنها خيمة الاعتصام التي تم نصبها امام رئاسة الجامعة ، فورا على ان تقوم اللجنة المشكلة من المجتمع المحلي والنواب والعاملين في الجامعة بالمضي في تنفيذ مطالب العاملين في الجامعة والتي تمثلت بضرورة صرف جميع الحقوق المالية المترتبة فعلا للموظفين الاداريين قبل حلول شهر رمضان الفضيل مع ضرورة تشكيل لجنة الموظفين والعاملين وأصحاب المطالبات القانونية .

وأكد اعضاء لجنة العاملين ضرورة متابعة المطالب المستحقة التي لم تقم الجامعة بتنفيذها حتى تاريخه مع السير في اجراءات التشريع المتعلقة باحتساب خدمة المياومة لغايات استحقاق مكافئة نهاية الخدمة ، و السير بإجراءات التشريع المتعلقة بإضافة زوجات العاملين للتامين الصحي ، مع بحث مدى قانونية وواقعية قرار وقف المكافآت عن بعض الموظفين ومتابعة تخفيض مقاعد الابناء العاملين في الجامعة مع متابعة اعمال اللجنة المشكلة لغايات دراسة التعليمات المقترحة لنادي العاملين .

وأكدوا ضرورة التزام ادارة الجامعة من مجلس امناء الجامعة او الجهة المختصة فيما يتعلق بمكافاة نهاية الخدمة لعمال المياومة في اول اجتماع للمجلس وان تلتزم الجامعة بعد اتخاذ أي قرار او اجراءات ادارية او قانونية او قضائية من شانها توجيه مضايقات او عقوبات عمالية او ادارية او أي تحقيق بتعلق بالمطالبات او الاعتصام مع أي عامل او موظف مؤكدين ان من حق الموظفين تصعيد الاعتصام ونقل فعالياته امام وزارة التعليم العالي .

بدوره اشار عضو اللجنة الوجيه اياد الحجوج ان لجنة مشكلة من المجتمع المحلي برئاسة الشيخ مصطفى العوران وعضوية كل من اياد الحجوج وعلي عبد الكريم الغبابشة و صالح العوران ومحمد القطيطات ، الى جانب عدد من وجهاء الطفيلة والنواب قامت ببحث مطالب العاملين مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الاسبوع الماضي حيث جاءت هذا التفاوض مع العاملين استكمالا لما تم المباشرة به من اجراءات بغية الخروج بحلول توافقية بين العاملين في الجامعة وإدارتها وفض الاعتصام مع العمل الى تحقيق مطالب العاملين بالتشارك مع نواب الطفيلة .