الحرة نيوز –

قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها لم تقم بإعطاء الموافقة لمطعم شاورما لإعداد سيخ شاورما بوزن يتجاوز الوزن المسموح به من قبل المؤسسة للدخول في موسوعة غينيس.

واضافت المؤسسة في بيان ان هناك طلب مقدم من أحد مطاعم الشاورما للسماح له بإعداد سيخ شاورما بوزن يتجاوز الوزن المسموح به من قبل المؤسسة.

وتاليا نص البيان..

إشارة الى ماتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص منح المؤسسة العامة للغذاء والدواء مطعم شاورما استثناء لإعداد سيخ شاورما بوزن يتجاوز الوزن المسموح به من قبل المؤسسة للدخول في موسوعة غينيس علما بأن تعليمات المؤسسة تنص على ان لا يتجاوز وزن سيخ الشاورما ٧٠ كيلو جرام .

أرجو العلم بأن المؤسسة لم تقم بإعطاء الموافقة المطلوبة وان هناك طلب مقدم من أحد مطاعم الشاورما للسماح له بإعداد سيخ شاورما بوزن يتجاوز الوزن المسموح به من قبل المؤسسة لغايات الدخول الى موسوعة غينيس بمناسبة عيد الإستقلال وانها تقوم حاليا بدراسة الطلب المقدم لها بالتعاون مع جهات حكومية اخرى بالإضافة خبراء من موسوعة غينيس في مجال سلامة الغذاء للإلتزام بالشروط اللازمة من حيث الوزن والحرارة للحفاظ على مأمونية وسلامة الغذاء المقدم .

ومن الجدير بالذكر أن الحصول على الموافقة للدخول الى موسوعة غينيس يخضع لإجراءات واشتراطات من قبل الموسوعة نفسها.