الحرة نيوز –

دعا رئيس الجمعية الوطنية الاردنية لمكافحة التدخين الدكتور محمد شريم الى تشكيل لجنة لمكافحة التدخين في نقابة الاطباء لاعتبارها مشكلة عامة ليس لها تخصص مهني وانطلاق من دور ومسؤولية هذه المؤسسة الوطنية.

وأضاف خلال الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين تحت (التبغ خطر يهدد التنمية) بحضور رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي انه ليس لدينا دراسة علمية احصائية تبين مجمل خسائر الوطن ولكن وقياسا على معادلات معتمدة في مجتمعات متقدمة فإنها تقدر بحوالي 417 مليون دينار.

وبين شريم ان هذه الخسائر غير المباشرة تعني الوفاة المبكرة في سن الانتاج وتكاليف الامراض بما فيها كشوفات وتشخيص ومعالجة ومختبرات واشعة وعمليات وكذلك قلة الانتاجية والتغيب عن العمل وطول مدة المرض والحرائق وحوادث السير واخرى.

واشار الى ان تكاليف معالجة مجمل حالات السرطانات في الاردن تقدر حوالي 800 مليون دينار سنويا موضحا ان نسبة 33 بالمائة من السرطانات سببها التدخين وتكاليف معالجتها تبلغ 264 مليون دينار.

واوضح اننا نحرق 602 مليون سنويا لشراء التبغ ويذهب ضحايا من وباء التدخين 29 وفاة اسبوعيا اي 1566 وفاة سنويا اي مقارنة بضحايا حوادث السير لعام 2014 بلغت 768 وفاة