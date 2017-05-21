الحرة نيوز –

– – أفادت وسائل إعلام تونسيّة بأنه تمّ ايداع طفلةٍ من مواليد عام 2004، في “جمعية العائلة”، وذلك بإذن من قاضي الأسرة بعد اكتشاف حملها وهي في شهرها الثامن.

وأكد مندوب حماية الطفولة في مدينة “توزر” جنوب تونس، “منجي الشتوي”، إنّ الادارة الجهوية للتربية قامت بإعلام السلطات المعنية فور اكتشافها للامر.

من جهتها أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الموضوع.

تجدر الاشارة إلى أن هذه الحالة ليست الأولى في تونس، ففي ديسمبر الماضي، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف التونسية، تزويجَ شابٍ يبلغ من العمر (20عاماً) من طفلة تبلغ من العمر (13عاماً)، وذلك بعد أن اغتصبها مما تسبب في حملها، الأمر الذي أثار ضجّة في البلاد.