الحرة نيوز –

تكررت حالات الخرق لحقوق الانسان من قبل أفراد في الأمن العام ونُذكر بوفاة حدث مؤخرا في أحد المراكز الأمنية جراء تعرضه للضرب المبرح

حالات كثيرة صارت تجد طريقها للنشر بخصوص انتهاك حقوق المواطنين بينما لانلمس أي تحرك جدي من قبل مديرية الأمن العام حيث تكتفي فور وقوع أي حادثة بتشكيل لجنة تحقيق ثم ينتهي الأمر وكأن شيئا لم يحدث

المواطن الأردني كان يتمنى من مدير الأمن العام ووزير الداخليه وغيرهم من المسؤولين أن يجتمعوا مع كبار الضباط في الأمن العام وتوجيههم والتعميم باحترام المواطن وعدم اللجوء الى الوسائل التي من شأنها الحط من كرامته

ولكن مدير الأمن العام لم تلفت نظره مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تسيء لصورة الأردن والتي قد تضعه في مرتبة الدول التي لاتحترم حقوق الانسان

أيا يكن لايجوز لأفراد الأمن العام التعامل مع المواطن بهذه الصورة الشائنة والمهينة ولو افترضنا “أنه” مطلوب فذلك لايبرر التعامل معه بهذه الكيفية

الرسالة التالية وردت من المواطن الأردني محمود المقابلة حيث يسرد واقعة تعرض شقيقه للتعذيب والمهانة من قبل الشرطة في صويلح وكيف تم جر شقيقه في الشارع وعلى مرأى من المواطنين وكيف تم حرمانه من شرب الماء وبشكل يهيئ لمن يقرأ هذه الحادثة بشكل يوحي وكأننا في بلد تسوده الأحكام العرفية

نترككم مع رسالة المواطن التي وجهها للملك عبدالله الثاني:

امام_جلالة_الملك_عبدالله_ابن_ الحسين_المفدى

#امام_وزير_الداخلية

#امام_مدير_الامن_العام

الاعتداء على شقيقي من قبل رجل الأمن العام بدون ذنب ، ومن ثم مساومتنا على انهاء القضية …

المواطن : محمود المقابلة

على أثر مشادة كلاميه بين اخي وبين ملازم اول لم يكن بوظيفته الرسمية ، على دوار صويلح قام الاخير بإحضار طاقم دورية كانت تتواجد بالمكان ، فطلبوا بطاقته الشخصية ،ولم تكن معه كونها كانت في الاحوال المدنيه لأجل التجديد ، وكان ممن حضروا مع الدورية رجل مدني ادعى انه امن وقائي ، فقاموا بضربه امام المواطنين بكعب مسدس على انفه وطرحوه ارضا بدمائه ومعهم هذا المدني الذي اتضح فيما بعد بأنه مطلوب وعليه قضايا امنية وبحالة سكر .

بعد وقوعه على الارض قاموا بشحطه على وجهه امام المواطنين ، وهو فاقد الوعي ومن ثم اخذوه الى مركز امن صويلح وهو مكتف للخلف بالقيود ووضعه بنضارة مركز الامن اكتر من 3 ساعات وهو ينزف دماء من انفه في الزنزانة مستنجدا.. اسعفوني ويطلب الماء ولا احد يستجيب له ، وبعد ثلاث ساعات تم اخذه لمستشفى البقعه ليتبين معه عدة كسور في الانف ورضوض في جميع انحاء جسمه فقاموا بارجاعة الى المركز الامني لحين حضور الفاعلين ، الذين تسببوا بضربه ومنهم الملازم اول الذي توارى عن الانظار ، وتم انكارة من قبل افراد الدورية .

مع العلم ان المدني الذي شارك بالضرب حاليا بالسجن ، وتم مساومتنا من ضباط من مركز امن صويلحوعلى اغلاق ملف القضية ، لكي يتحملها المدني فقط ..

اخي الان في مستشفى الاسراء مقابل جامعه الاردنيه .

ويوجد شهود واثباتات على على كل ما حصل .

ملاحظة :

ليقيننا ان هذا العمل فردي ، ولا يمثل جهاز الامن العام الذي نعتز فيه كمؤسسة وطنية ..

نرجو من متابعينا ان تكون تعليقاتهم موضوعية ، ونبتعد عن التعميم بالنقد…

مع الشكر