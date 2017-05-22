الحرة نيوز –

غادر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، العاصمة السعودية الرياض بعد أن اختتم زيارة رسمية للمملكة.

وخلال الزيارة حضر ترامب 3 قمم، مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، والقمة الخليجية الأميركية والقمة العربية الإسلامية الأميركية.

وخلال الزيارة عقد الرئيس الأميركي عدد من الصفقات التجارية وأخرى تتعلق بالأسلحة مع المسؤولين السعوديين، والتقى عدد من القادة العرب في لقاءات ثنائية.

كما ألقى ترامب خطابا أمام قادة دول إسلامية ودعاهم فيه لاستئصال المتطرفين في الداخل.

وستكون إسرائيل المحطة القادمة لترامب، حيث يعقد اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفي رام الله مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.

وبعد إسرائيل، سيقوم ترامب برحلة خارجية ماراثونية تتضمن زيارة للفاتيكان، حيث سيجتمع مع البابا فرانسيس، والتوجه لبروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، ثم صقلية لعقد اجتماع مع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.