الحرة نيوز –

أبدى عدد من المستوردين استياءهم بسبب عقبات يواجهونها إثر تطبيق قانون إعادة التصدير لبلد المنشأ من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع عددا من المستوردين والمصدرين نظمته غرفة تجارة الأردن أمس، كان بهدف استعراض مشاكل المصدرين والمستوردين مع المؤسسات الرسمية كالمواصفات والمقاييس و”الجمارك” و”الموانئ” و”الغذاء والدواء” و”النقل”.

ويشكو تجار من قرارات مؤسسة المواصفات والمقاييس بإعادة تصدير بعض السلع لوجود مخالفات “شكلية”، من وجهة نظرهم، من قبيل خلو وثائق البضاعة من اسم المستورد أو البلد المصنع، و”هي مخالفات يمكن استدراكها دون إعادة تصديرها”، وفق ما يرون.

ولفت هؤلاء إلى الضرر الكبير الذي يلحق بالتاجر المستورد والذي يواجه أيضا احتمال رفضها من قبل الدولة المصدرة.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن قانون إعادة التصدير إلى بلد المنشأ يتعارض مع القوانين الدولية، وخصوصا قانون منظمة التجارة العالمية التي تتيح استدراك بعض التعديلات داخل أراضي الدولة المستوردة.

وقدّم نقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات، محمود الجليس، عددا من الحلول التي يطمحون بالوصول إليها كتصحيح الخلل إن وجد في البضائع المستوردة داخل المناطق التجارية كالمنطقة الحرة، والتبرع فيها إلى مراكز التنمية الإجتماعية.

وخصص عدد من المستوردين حديثهم عن مادة الألمنيوم، حيث اشتكى تاجر الألمنيوم نضال الأقرع من فرض رسوم (إغراق) على كل طن ألمنيوم مستورد بذريعة حماية المنتج المحلي، مشيرا إلى أن منتجات هذه المصانع لا تلبي حاجة السوق، كما أنها أقل جودة من البضائع المستوردة.

وخلال اللقاء تطرق هؤلاء إلى ما وصفوه بقرارات حكومية مفاجئة كوقف استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات، والزيادات غير المبررة على أجور النقل، مطالبين بوضع سقف محدد لها، بالإضافة إلى ارتفاع اجور المناولة في المراكز الجمركية، مشيرين إلى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة “الأكثر تاثرا” من هذه القرارات.

وأشار هؤلاء أيضا إلى مشاكل في التخمين الجمركي، وتأخر نتائج الفحوص المخبرية على الزيوت المعدنية، وارتفاع أجور العمالة المحلية وندرتها مقارنة بالوافدة، مطالبين بإستقطاب أيدي آسيوية.

وقال رئيس غرفة التجارة العين نائل الكباريتي إن الغرفة بصدد تقديم الشكاوى إلى المعنيين وإيجاد حلول جذرية لها.