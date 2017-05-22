الحرة نيوز –

حضر سمو الأمير فيصل بن الحسين جلسة (المبادرة نحو التغيير) التي عقدت أمس ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبحثت الجلسة كيفية استفادة أصحاب الأعمال من التكنولوجيا الحديثة وآلية توظيفها في الأعمال في المنطقة.

وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لسعودي تيليكوم خالد البياري ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي فيليب هورو والرئيس التنفيذي بوبليسيس غروب موريس ليفي والرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج عارف نجفي.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية توفير بيئة تشريعية وتمويلية مناسبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تطوير سوق العمل والحد من البطالة.

كما أكدوا ضرورة توفير البيئة المناسبة والتمويل وتسهيل الإجراءات واستحداث وتعديل التشريعات التي تساعد في فتح الأسواق أمام التجارب الريادية والمشاريع الناشئة ومساعدة أصحاب هذه المشاريع على تسويق منتجاتهم ومشاريعهم.

وقالوا إن نسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 8 % من نسبة الإقراض في البنوك.

وأضافوا أن القطاع الخاص هو الذي يقود عمليات البحث والتطوير المعروف بكلفته العالية متوقعين أن تفرز الثورة الصناعية الرابعة أنواعا جديدة من الأعمال والوظائف وأن تسهم هذه الثورة في انقراض وظائف وأعمال أخرى.