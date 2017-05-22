الحرة نيوز –

ينتظر أن تعقد اللجنة التأديبية باتحاد كرة القدم في وقت لاحق من الاسبوع الحالي، جلسة تناقش فيها ما شهدته بعض المباريات من سلوكيات خاطئة.

وينتظر أن تتخذ اللجنة عقوبة إقامة مباراة من دون جمهور بحق نادي الوحدات، في أول مباراة تقام الموسم المقبل، استنادا إلى تقارير مراقب وحكم مباراة الوحدات والفيصلي التي جرت أول من أمس على ستاد الملك عبدالله الثاني، في اياب دور الاربعة من بطولة كأس الأردن – المناصير لكرة القدم.

وكانت جماهير الوحدات قد القت عبوات المياه الفارغة نحو الملعب، ما استدعى قيام الحكم احمد فيصل بإيقاف المباراة لحين تهدئة الجماهير، كما اطلقت جماهير الوحدات الشتائم بحق طاقم الحكام ولاعبي فريق الفيصلي، وهو الأمر الذي يعني اقامة مباراة من دون جمهور وتغريم النادي طبقا لنصوص اللائحة التأديبية.

إلى ذلك، شهدت مباراة الرمثا والجزيرة قيام جماهير الرمثا باطلاق الهتافات بحق إدارة ناديها وفريقها، وفي حال تضمن تقرير مراقب وحكم المباراة ذلك، فإن عقوبة مشابهة بانتظار جمهور الرمثا.