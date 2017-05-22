الحرة نيوز –

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، مساء الأحد، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيجدد عقده مع الفريق الكتالوني خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي تصريح صحفي، قال بارتوميو “ميسي سيجدد عقده مع برشلونة، فالعلاقة بينه وبين البارسا أبدية”.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، لذا يسعى مسؤولو النادي لإنهاء أزمة التجديد له مبكرًا.

وأضاف “نشكر لويس إنريكي على مجهوده مع الفريق على مدار السنوات الماضية، باب النادي سيبقى مفتوحًا دائمًا له، الاَن تركيزنا على كأس الملك”.

واختتم رئيس النادي تصريحاته بالقول “يوم الإثنين الموافق 29 مايو/ أيار الجاري، سنعلن اسم المدير الفني الجديد للفريق”.

وأنهى برشلونة الموسم الحالي للدوري في المركز الثاني برصيد 90 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد الذي توّج باللقب للمرة الـ 33 في تاريخه بعد غياب خمسة أعوام.