الحرة نيوز –

تحت رعاية مدير شرطة لواء الرصيفة العقيد جمعة التويجر،تم اليوم صباحا في مدرسة البيروني،اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة”اماننا ازهارا لكم” في مدرسة البيروني الاساسية للبنين،وبحضور مدير تربية لواء الرصيفة الدكتور سامي المحاسيس،وعدد من القادة التربويين في اللواء،ومن اعضاء المجتمع المحلي.

وفي كلمته التي القاها في افتتاح المبادرة،اشار المحاسيس الى ان هذا اللقاء يأتي لتأكيد اهمية التعاون من كل الجهات الرسمية والشعبية في اطلاقها،وهي التي انطلقت بداية من زراعة الزهور في المراكز الأمنية،وان اليوم تشهد مدرسة البيروني اطلاق المرحلة الثانية من المبادرة،بزراعة اولى الزهور في مدارس لواء الرصيفة.

كذلك اكد المحاسيس ان تفعيل المبادرة يأتي وفق رؤية واضحة وعزيمة قوية مع مدارس اللواء،والذي يعتبر انجازا وانتماء للوطن ومليكه المفدى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وشهد حفل المبادرة مشاركات من الطلاب ومن عدد من اعضاء المجتمع المحلي،تؤكد على اهمية اطلاق المبادرة وابناء الوطن يحتفلون بذكرى الاستقلال،هذه الذكرى العزيزة على قلب كل اردني على ارض هذا البلد الطاهر