الحرة نيوز –

دانت لجنة فلسطين النيابية الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق اسرى الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، والذي دخل اضرابهم يومهم الـ36.

وقالت، في بيان صحفي أصدرته الاثنين، انه مع تجاوز الفترة القانونية التي اقرها القانون الدولي لخوضهم معركة الامعاء الخاوية، الا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما تزال تتجاهل مطالبهم العادلة حول تحسين ظروف أسرهم بالحد الانساني الادنى.

ودعت منظمات حقوق الانسان والهيئات المعنية ودول العالم وشعوبها إلى الوقوف الى جانب هؤلاء الابطال الذين يقاومون الظلم والاستبداد بأمعائهم الخاوية وقساوة الاعتقال، مؤكدة ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالبهم قبل فوات الأوان، والانفجار الشعبي المتوقع في حال استمرار هذه السياسة الظالمة والمجحفة بحق الانسان الفلسطيني الذي يسعى لحريته والدفاع عن كرامته.

كما طالبت “فلسطين النيابية”، الحكومة الأردنية بمضاعفة جهودها لانقاذ المضربين عن الطعام، لافتة الى انهم على وشك الموت جوعا وقهرا.