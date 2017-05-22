الحرة نيوز – د. سطام حاكم الفايز

عندما توفي أحد الشبان مؤخرا نتيجة تعرضه للضرب في أحد المراكز الأمنية وماتبع ذلك من أصداء لهذه الحادثة جميعنا نعرفها قلنا أن مدير الأمن العام سيبادر من تلقاء نفسه الى وضع الأمور في نصابها الصحيح وذلك بالتنبيه على منتسبي جهاز الأمن العام للتعامل مع المواطن بطريقة تحفظ كرامته حتى لو كان هذا المواطن مذنبا من وجهة نظر الأمن العام فنحن نعيش في ظل دولة القانون وتسعى الحكومة لأن يكون سجلها نظيفا على صعيد حقوق الانسان فهناك منظمات دولية ترصد مايحدث فالأمر يتعلق اذن بسمعة الأردن الخارجية ولاندري بعد الذي سمعناه هل المسؤولين في الأردن يهتمون حقيقة بما يقال عن الأردن خاصة بعد تكرر اعتداء أفراد من الأمن على المواطنين وبطريقة تدعوا للاستغراب فما حدث في الكثير من الحوادث أمرا غير مبرر معيدين الى أذهان مدير الأمن العام واقعة ضرب مواطن حتى الموت في أحد المراكز الأمنية ثم تشكيل لجنة تحقيق وتحويل ضباط للمحاكمة العسكرية

لم تُسدل الستارة على ودعنا نسميها “حوادث العنف” وانتهاكات حقوق المواطن وتعذيبه من قبل الشرطة فهاهو أحد المواطنين يوجه رسالة الى الملك وشرح في رسالته ماتعرض له شقيقه من اهانة وضرب وتجريح لكرامته حيث تم جره في الشارع وأمام المواطنين وحرمانه من الماء وهو الآن أي شقيقه قيد العلاج في مستشفى خاص

نرغب في أن نقول لمدير الأمن العام أن العالم كما يقولون تحول الى قرية صغيرة بفضل الانتشار الواسع لوسائل الاعلام بل فأن العالم تحول ربما الى “حارة” بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وربما مثل هذا الانتشار المذهل لمصلحة المواطن حيث تتيح مواقع التواصل نشر أي حادثة وأي خبر صورة أو فيديو وسرعان مايتناقله الناس على نطاق واسع بل تتيح مواقع التواصل النشر على نطاق دولي واسع ومن سوء الطالع أن الكثير من انتهاكات حقوق الانسان تصبح في متناول الناس خلال فترة وجيزة جدا وعند وقوع الحدث

نتمنى على مدير الأمن العام أن يتخذ اجراءات جدية فالقضية خطيرة جدا وتمس انتماء المواطن نفسه وتمس الأمن والسلم الاجتماعي ومن شأنها أن تضر بقيم الانتماء فالمواطن في المحصلة هو أبن عشائر ومن يتم ضربهم من المواطنين من قبل الشرطة هم أولاد “ناس” خاصة من لم يرتكبوا ذنبا ولم يقترفوا أي جريمة وجدير بنا تذكير مدير الأمن العام بواقعة حدثت قبل فترة ليست بعيدة حيث تعرض أحد المهندسين في منطقة البحر الميت وهو مواطن أردني تعرض الى الضرب من قبل الشرطة كونه لايحمل البطاقة الشخصية

نأمل من مدير الأمن العام أن يفهم ماورد في هذه الرسالة كما نأمل أن يفهم أننا نكتب مثل هذه الحقائق حفاظا على المصلحة الوطنية وحفاظا على سمعة الأردن