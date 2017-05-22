الحرة نيوز –

-حرر قسم سير اربد عشرات المخالفات المتعلقة بالوقوف الخطر واقاف المركبات المرتكبة لهذا النوع من المخالفات وسحبها الى ساحات الحجز في القسم والمراكز الامنية المنتشرة في المحافظة.

وبين رئيس قسم السير المقدم هايل الدعجة اليوم الاثنين ان الحملة التي بدء بتنفيذها في اربد منذ صباح امس الاحد اسفرت عن اقفال اكثر من 50 مركبة وسحبها الى ساحات الحجز لارتكابها مخالفات الوقوف الخطر كالوقوف المزدوج وعلى المنعطفات الخطرة وفي الشوارع الحيوية الممنوع الوقوف والتوقف فيها.

ولفت الى ان معظم هذه المخالفات تركزت في شوارع الوسط التجاري كشوارع حكما والهاشمي والمتنبي والجميل والحصن ومنطقة الحسبة اضافة الى شارع الجامعة والشوارع المتفرعة منها مؤكدا استمرارها بلا توقف للحد من هذه المخالفات التي تعيق حركة المرور والسير وتشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين ومستخدمي الطريق وتعطل مصالحهم.