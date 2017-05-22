الحرة نيوز – محمد الحريري

القى القبض أمن وقائي شمال عمان امس الاثنين على عصابة اردنية فرنسية افريقية تحتال بالدولار الأسود واليورو المزيف .

وتمكنت هذه العصابة حسب مصدر موثوق “للحرة” من الإحتيال على شخصيات أردنية من الوزن الثقيل .

وجرى تقديم العصابة المذكورة الى محكمة سرية اليوم الثلاثاء حيث لم يتم الافصاح عن اي معلومات عنها .

ويشار الى ان هذه القضية الخطيرة هي الاولى من نوعها في الأردن بهذا الحجم والكيفية حيث تمكن افراد العصابة المذكورة من ايهام الاشخاص الذين جرى الاحتيال أن الدولارات واليورو هي غير مزيفة .

علماُ أنه تم ضبط مبالغ كبيرة جداً من العملة المزيفة بحوزتهم .

مزيد من التفاصيل الجديدة حال ورودها …