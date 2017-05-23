الحرة نيوز –

اشكتى عدد من سكان الرصيفة من الازعاج الذي تسببه العاب الاطفال الترويحية بين الاحياء السكنية ، مما يشكل ازدحام وازعاج الاطفال من ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات الليل المتأخرة ، ومن جهة أخرى قامت “الحرة” بالتواصل مع صاحب الالعاب

وقال : قمت بالاستئذان من الجيران وسمحوا لي بوضعها داخل الحارة .

ووفي نفس السياق أكد الجيران لـ “الحرة” انه لا احد قام بالاستئذان بعمل هذه الالعاب وهي تشكل خطراً كبيراً على أرواح الاطفال عوضاً عن الازعاج للجيران .

ومن هنا تتسائل “الحرة” لماذا لا تقوم البلدية او الجهة المعنية بمنع قيام مثل هذه الالعاب داخل الاحياء السكنية ، أم تنتظر ليحصل حادث لأحد أطفالنا لا قدر الله .

