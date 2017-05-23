الحرة نيوز –

نظمت دائرة البرامج الاجتماعية (قسم كبار السن) محاضرة توعوية في مركز اليوبيل بحثت قانون إنتخابات اللامركزية ، وذلك لفئة كبار السن.

وبينت مديرة الدائرة المهندسة نانسي ابو حيانة ان هذة المحاضرة تأتي ضمن خطة امانة عمان للمساهمة الاسترتيجية الوطنية لكبار السن ، ومبادرة عمان مدينة صديقة لكبار السن ، وتهدف لتعزيز مشاركتهم بالحياة اليومية وقضاياها وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

وقد المحاضرة الاستاذ رعد الحسنات ، والدكتور معن الشمايلة من وزارة الشؤون السياسية ، وتجاوز عدد الحضور 50 مواطن من كبار السن ومن كلا الجنسين .