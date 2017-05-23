الحرة نيوز –

اكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان المصانع في المناطق الحرة خفضت انتاجها بنسبة 50% خلال السنتين الماضيتين بسبب اغلاق معبر طريبيل .

واشار رمانالى ان المصانع في المناطق الحرة الاردنية كانت تصدر للسوق العراقي بضائع وسلع سنويا بنحو 600 مليون دولار قبل اغلاق معبر طريبيل مبينا انه ومنذ اغلاق المعبر خفضت المصانع انتاجها لتصل حجم البضائع المصدرة للسوق العراقي نحو 300 مليون دولار تقريبا .

ولفت رمان الى انه لايوجد بدائل لاسواق اخرى امام المصانع المنتجة في المناطق الحرة الاردنية غير السوق العراقي موضحا ان التصدير عبر منفذ البصرة للسوق العراقي شكل عبئا كبيرا امام صادرات المناطق الحرة لدخولها للسوق العراقي .

واضاف ان نقل البضائع عبر منفذ البصرة رفع الكلف على المستثمرين نظرا لان تكاليف نقل الشاحنة عبر منفذ البصرة تقدر بنحو 6000 الاف دولار مقابل 1000 دولار كلف نقل عبر منفذ طريبيل سابقا الامر الذي يحد من منافسة البضائع الاردنية في السوق العراقي . وكان رمان قد كشف خلال وقت سابق عن اغلاق 4 مصانع في المنطقة الحرة الاردنية نهاية العام الماضي بحجم استثمارات تقدر بنحو 30 مليون دينار وتعمل بعدد من القطاعات.

وبين ان عدد المصانع في المناطق الحرة تبلغ نحو 120 مصنعا تعتمد بانتاجها بشكل رئيس على السوق العراقي لافتا الى ان على الجهات المختصة الاتصال مع الجانب العراقي لبحث اعادة فتح معبر طريبيل لاعادة انعاش المصانع في المناطق الحرة

وذكر ان اغلاق معبر طريبل انعكس سلبا على المناطق الحرة الاردنية حيث انه يعتبر الشريان الرئيس للمناطق الحرة الاردنية مبينا ان المناطق الحرة الاردنية كانت تصدر مركبات الى السوق العراقي بنحو 1.5 مليار دولار سنويا.

يشار الى ان عدد الشاحنات التي تعمل في قطاع الشحن البري في الأردن حوالي 17 ألف شاحنة، وصلت خسائرها حسب تقديرات غير رسمية من مسؤولين بالقطاع الى مليار دولار بسبب الاحداث الدائرة في المنطقة.

يذكر أن حجم الصادرات للمملكة تراجع بنسبة 6.6% ليصل الى 7.83 مليار دولار في 2015 مقارنة مع العام 2014.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2015 ما مقداره 4795.2 مليون دينار بانخفاض نسبته (7.1%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت قيمة المعاد تصديره 763.2 مليون دينار خلال عام 2015 بإنخفاض نسبته (3.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2014