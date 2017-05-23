الحرة نيوز –

– ايدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شاب بالأشغال الشاقة ثماني سنوات لاعتدائه على طفلة عمرها أربع سنوات في منطقة دير علا.

وجرمته المحكمة بجناية هتك العرض لمخالفته احكام المادة 299 من قانون العقوبات لان افعاله استطالت جسم الطفلة وخدشت عاطفة الحياء لديها.

وكانت الطفلة ذهبت برفقة والدتها لحضور حفل زفاف في منطقة دير علا واثناء تواجدها بالحفلة غادرت الى البقالة لشراء بعض الحاجيات واثناء مسيرها صادفها المتهم واصطحبها لغرفة، وهناك قام بالاعتداء عليها، وفي الاثناء كانت والدتها تبحث عنها وتنادي بصوت عال عليها فسمع صوت امها واعطى الطفلة ربع دينار وتركها.

وعندما سألتها امها من اين لها بالربع دينار اشارت لها على المتهم بانه هو من اعطاها اياه واخبرتها بما فعل بها وقدمت والدتها الشكوى.