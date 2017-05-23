ألحرة نيوز –

قررت نقابة اصحاب المخابز تخفيض كميات الطحين المدعوم على كافة المخابز بنسبة 25 % مقارنة بالأيام الاعتيادية وفق ما ورد على لسان نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي.

وقال الحموي في تصريح ان الكميات التي تورد للمخابز الآن لا تتجاوز 1500 طن مقابل 2000 طن في الايام العادية، لافتا الى ان القرار لا يشمل المخابز التي تقدر كمياتها اليومية بـ 8 شوالات.

واضاف الحموي ان القرار جاء نتيجة انخفاض الطلب على الخبز العربي في شهر رمضان المبارك وتوجه الطلب الى الخبز الرمضاني، مشيرا الى وجود لجنة للكشف الفوري على المخابز التي تحتاج كميات اضافية من الطحين المدعوم واعطائه كميات اضافية إذا كان يحتاج.

واشار الحموي الى ان جميع المخابز الالية في مختلف انحاء المملكة ستعمل على مدار الساعة في شهر رمضان المبارك والمخابز الحجرية ستعمل من الساعة 6 صباحا الى 6 مساء.