الحرة نيوز –

توقع تقرير لدائرة الإحصاءات العامة أن يصل عدد سكان الأردن في منتصف العام 2030 إلى 12.9 مليون نسمة، وفق سيناريو يقيس مؤشرات الزيادة في عدد السكان بالاعتماد على تعداد العام 2015.

واوضح التقرير ان عددا من المؤشرات والنتائج التي تمثلت بزيادة عدد سكان المملكة خلال الفترة الزمنية 2015-2050 وفقاً للسيناريو المرتفع– الأساسي (استمرار الأوضاع الحالية)، الذي يتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي4ر9 مليون نسمة في منتصف عام 2015 ومواصلة الارتفاع ليصل حوالي 9ر12 مليون نسمة في منتصف عام 2030 بزيادة مقدارها 5ر3 مليون نسمة، وإلى حوالي 19 مليون نسمة في منتصف عام 2050.

ويؤكد هذا السيناريو تضاعف أعداد السكان الأردنيين من5ر6 مليون فرد في منتصف عام 2015 إلى 1ر13 مليون في عام 2050.

وكانت الدائرة اصدرت تقرير توضح فيه “الاسقاطات السكانية في المملكة 2015 – 2050 ” والذي يهدف إلى حساب التغيرات المستقبلية في أعداد السكان استناداً الى افتراضات ومنهجيات علمية لمستقبل اتجاهات معدلات الإنجاب والوفاة والهجرة الصافية، وفترة ذروة الفرصة السكانية في المملكة والسياسات المنبثقة عنها وخطط العمل اللازمة للتعامل مع آثار هذه الفرصة في المجالات المختلفة.

وياتي إصدار التقرير لتعزيز متابعة وتنفيذ البرامج والخطط الوطنية التي تتطابق مع وثيقة رؤية الاردن 2025 والخطة التنموية التنفيذية للأعوام 2016-201.

وأشار التقرير إلى فترة ذروة الفرصة السكانية في المملكة والسياسات المنبثقة عنها وخطط العمل اللازمة للتعامل مع آثار هذه الفرصة في المجالات المختلفة