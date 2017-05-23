الحرة نيوز –

اغلقت المئات من المطاعم الشعبية في العاصمة عمان، وذلك لعدم الاقبال عليها من قبل المواطنين وقلة الايدي العاملة وفق احصائية رسمية، حيث يقدر عدد هذه المطاعم بنحو 6 الاف مطعم. وقال نقيب اصحاب المطاعم عمر عواد : ان اسباب اغلاق هذه المطاعم جاء من المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها اصحاب المطاعم في ظل ارتفاع اجر العامل الوافد الذي تقوم وزارة العمل بأحتكار العمالة المصرية للعمل في هذه المطاعم، كما ان اجرة المحل التجاري مرتفعة جداً بالاضافة الى فواتير الكهرباء والمياه والضرائب التي اثقلت كاهل اصحاب المطاعم. وطالب عواد استقدام العمالة الآسيوية التي لا تكلف صاحب المطعم اجراً مرتفعاً، حيث ان العامل الاسيوي يكلف صاحب المطعم 100 دولار شهرياً، بينما يكلف العامل المصري ما يزيد عن 300 دينار في الشهر الواحد، فالعمالة الآسيوية ستساعد بشكل كبير على تقليل العبء على اصحاب المطاعم. وتابع عواد ان وزارة العمل يجب عليها النظر في اوضاع اصحاب المطاعم الشعبة وايجاد حلول تساعد في تقليل الاعباء المالية المترتبة عليهم