الحرة نيوز –

قال تقرير متخصص، أن نسبة انتشار استخدام موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» في الأردن 66 بالمئة، مرتبا المملكة بالمرتبة الخامسة عربيا بنسبة المستخدمين.

وبين التقرير الصادر عن كلية محمد بن راشد للأدارة الحكومية، أن 41.3 بالمئة من المستخدمين الأردنيين يستخدمونه مرة واحدة على الأقل يوميا.

وأشار التقرير الذي جمع بيانات حتى الشهر الأول من العام الجاري، إلى أن اعلى استخدام عربي جاء في قطر، ثم الأمارات، البحرين، الكويت والأردن.

وجاء الاستخدام في الأردن اعلى من السعودية، لبنان، تونس، ليبيا، الجزائر، عُمان، العراق، المغرب، سوريا، فلسطين، جيبوتي وموريتانيا.

ويمتلك فيسبوك الآن قرابة ملياري مستخدم، حيث أعلن ان عائدات كبيرة في نتائجها للربع الأول من السنة المالية 2017 المنتهي في الـ 31 من أذار الماضي بلغت ثمانية مليارات دولار مع وصول عدد مستخدمي الشبكة إلى 1.94 مليار مستخدم، منهم 1.3 مليار مستخدم يومي للموقع، فضلا عن ملايين آخرين يستخدمون مشاريع تابعة للفيسبوك، مثل تطبيق وأتساب الذي يستخدمه 1.2 مليار مستخدم، وهو نفس الرقم الذي يستخدم تطبيق ماسنجر، فيما يستخدم موقع إنستغرام 700 مليون مستخدم.

ويتمكن 3.6 مليار شخص حول العالم من الدخول إلى الإنترنت يوميا، وهو الرقم النهائي الذي يطمح فيسبوك في الوصول إليه مستقبلا.