الحرة نيوز

تحت رعاية مدير عام مدارس الرأي الدكتور محمد أبو عمارة جرى اليوم الثلاثاء تخريج الفوج الثامن من طلبة(kg2) روضة الرأي على مسرح فندق حياة عمان وسط حضور لافت من أولياء الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد كبير من المدعوين

ومن المعروف ان مدارس الرأي من كبرى المدارس المميزة في المملكة وقد وصلت الى هذا المستوى المتميز بفضل الادارة التربوية الناجحة وبصمات مديرها العام الدكتور محمد ابو عمارة وهو يعتبر من طلائع الأكاديميين والتربويين الذين يشار لهم بالبنان وشخصية معروفة على مستوى المملكة وفي الوطن العربي

وبذل خلال فترة عمله في المدرسة ولغاية هذه اللحظة الكثير من الجهود لتحتل مدارس الرأي مكانة مميزة حيث حرص على اختيار كادر الهيئة التدريسية وفق أسس مدروسة وبشكل أنعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلاب حتى أصبح خريج مدارس الرأي يمتاز بالثقافة الرفيعة ومزودا بجميع المهارات المطلوبة بشكل يواكب معطيات العصر الحديث

وأقترن نجاح مدارس الرأي باسم الدكتور ابو عمارة حيث وضع خلاصة فكرة ورؤيته التي تحققت على أرض الواقع لتصبح مدارس الرأي قبلة للطلاب ولذويهم ولمن يسعون أن يتمتع ابناؤهم بمستويات علمية متميزة مستفيدين من خبرة أعضاء الهيئة التدريسية وكافة المرافق والخدمات الأخرى التي حرص المدير العام على توفير وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب