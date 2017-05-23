الحرة نيوز –

تمكن العاملون في المباحث المرورية في اقليم الشمال من ضبط باص عمومي يعمل على الخط الداخلي لمدينة اربد وبداخله 65 راكباً وفق مصدر أمني .

واضاف المصدر انه على اثر شكاوي المواطنين من وجود باصات تعمل في مدينة اربد تنقل ركاباً بشكل زيادة مما بات يشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين.

وبين المصدر انه بعد متابعة عدد من الباصات العمومية تم ضبط باص عمومي عصر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة اربد، وتبين وجود 65 راكباً بداخلة علماً بأن حمولة المقررة 22 راكباً فقط.

ونوه المصدر انه سوف يتم احالة سائق الباص الى الحاكم الاداري غداً لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك بعد حجز الباص.

ونوه المصدر أن مرتبات المباحث المرورية تعمل على مدار الساعة ظمن مناطق الاختصاص ولن تتهاون في اي تجاوزات او مخالفة تعليمات السير حفاظاً على سلامة المواطنين.