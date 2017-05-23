الحرة نيوز –

اندلع حريق داخل مستودع ملفات في مستشفى البشير، عصر الثلاثاء، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن الحريق اندلع داخل مستودع ملفات قديمة في المستشفى مساحته ’15 – 20′ مترا.

واضافوا ان فرق وكوادر الدفاع المدني هرعت لموقع الحريق للتعامل معه لافتين الى ان الحريق لم يخلف اي اصابات بشرية تذكر وانما اضرارا مادية.

من جهته قال مدير مستشفى البشير الدكتور عمار الشرفا إن المستودع يحتوي على ملفات قديمة صادر بحقها قرار رسمي بإتلافها.

واضاف ان فرق وكوادر امانة عمان يقومون منذ الصباح الباكر بإتلاف جميع الملفات، مشيرا الى ان أحد الاشخاص قام برمي عقب سيجارة داخل المستودع ما ادى الى اشتعال النار بداخله.