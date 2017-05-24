الحرة نيوز – الرصيفة

أفتتح رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز فرعا جديد للتجمع في الرصيفة منطقة حي الرشيد بحضور عدد كبير من الشخصيات والمواطنين

كما كرم الفايز مدير الفرع رائد بن قطيفان وتم منحه وسام الشرف نظرا لجهوده وانجازاته حيث تم اختياره مديرا لفرع التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي في لواء الرصيفة نظرا لخبرته العميقة وعلاقاته الاجتماعية الواسعة والشعبية التي يحظى بها في أوساط المواطنين خاصة وأن الرصيفة منطقة مكتظة سكانيا وهي من المناطق الحيوية في المملكة

واتخذت التجمع الأردني قرارا مؤخرا بافتتاح فروع له في كافة أنحاء المملكة وجرى اختيار مدراء للفروع ممن عرفوا بانتمائهم والمشهود لهم بالكفاءة