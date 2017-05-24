الحرة نيوز –

كشف النائب العام العسكري في قطاع غزة فضل الجديلي، عن موعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة الشهيد مازن فقهاء.

وقال الجديلي إن تنفيذ الأحكام ستتم غداً الخميس عند الساعة الخامسة مساء، في إحدى الساحات بمدينة غزة.

وأضاف أنه تنفيذ الأحكام ستتم بحضور لفيف من الشخصيات القانونية والمؤسسات الحقوقية والمخاتيرة والشخصيات الوطنية.

وأوضح أنه التنفيذ لن يتم بحضور وسائل الإعلام.

وأصدرت محكمة الميدان العسكرية في غزة الأحد الماضيي، حكما بالإعدام شنقا على المدان بقضية اغتيال الشهيد القسامي مازن فقها (أ، ل) بتهمة القتل القصد والخيانة، وذلك بعد انتهاء جلسات تقديم البينات من النيابة العامة في الجريمة.

كما وأصدرت المحكمة على المدان بقضية اغتيال فقها (ه ، ع) بالإعدام شنقاً بتهمة التدخل في القتل والخيانة، واستكملت الأحكام بالإعدام رميا بالرصاص على المدان (ع، ن) لما قدمه من معلومات للاحتلال الاسرائيلي