ألحرة نيوز –

وقع رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، وممثل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حسين ميرزا الصايغ، اليوم الاربعاء في عمان، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة المساعدات الاماراتية الاردنية، هدفها تقديم الدعم لصندوق أسر شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ودعم واقامة المشاريع الانسانية والخيرية في الاردن.

ويأتي توقيع المذكرة، التي حضرها عدد من اعضاء اللجنة، استجابة لدعوة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، خلال لقائه عددا من رجال الاعمال الاردنيين والاماراتيين في دبي، ودعوته ان يكون لهم دور إيجابي وفعال، بالمشاركة والمساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية على اختلافها داخل الأردن.

وبناءً على هذه الدعوة تمت الاستجابة من قبل رجال الأعمال، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان وحسين الصايغ نائباً للرئيس.

وباشرت اللجنة باكورة اعمالها بتقديم الدعم لصندوق اسر شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ودعم عدد من المشاريع الاجتماعية والخيرية.

وفي تصريحات صحفية اشاد الفايز بعمق العلاقات الاردنية الاماراتية، مشيرا الى ان توقيع المذكرة يأتي تجسيدا لعمق هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

بدوره اشاد الصايغ بالمبادرة التي اطلقها الفايز، وان الاستجابة لهذه الدعوة ينطلق من العلاقات الاخوية التي تربط الامارات العربية المتحدة مع المملكة الاردنية الهاشمية والحرص على تمتينها وتعزيزها.