الحرة نيوز –

جددت مديرية الامن العام التاكيد على عزمها القضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية “دون داع او خلال الافراح والمناسبات”، واكدت انها “ستتخذ كافة الاجراءات واشدها بحق كل من يتجرأ على ارتكاب ذلك السلوك الخطر والمخالف لكافة القوانين والمهدد لحياة المواطن وسلامته”.

وشددت، في بيان لها امس، على انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والضرورية “وبشكل مباشر بحق اصحاب المناسبة وكل من يقوم باطلاق عيارات الموت تلك، ومنذ لحظة الابلاغ عنها او ورودها ومشاهدتها من قبل رجال الامن العام وبالتعاون مع المواطنين”.

وقالت ان المواطنين “يشكلون الداعم الاول لرجال الامن العام في التصدي لتلك الظاهرة، لنصل سويا لمجتمع خال منها ومن تلك الفئة المصرة على ارتكابها دون اي وازع اخلاقي او اجتماعي رغم علمهم بخطورة ذلك السلوك على المجتمع وافراده”.

وطالبت المديرية الجميع “الوقوف لحظة واستذكار الابرياء الذين راحوا ضحايا لذلك السلوك الخاطئ، دون ذنب لهم سوى انهم تواجدوا بالقرب من اشخاص استهتروا بحياتهم واطلقوا عيارات الموت بحجة فرحهم فنزلت تلك الرصاصات من السماء على ابرياء قتلت واصابت بعضهم وخلفت عاهات دائمة بآخرين”.

وشددت المديرية على انها اصدرت تعليماتها لكافة قيادات الاقاليم والوحدات والادارات الشرطية المعنية باتباع واتخاذ اجراءات جديدة وصارمة للتعامل مع تلك الظاهرة، و”استخدام كافة الوسائل اللازمة لضبطها لحظة وقوعها او الابلاغ عنها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة بحق اصحاب الافراح الذين يسمحون بتلك الممارسة في مناسباتهم”.

كما عممت بالقبض على كل من يثبت تورطه ويضبط اثناء قيامه بارتكابها، كما وتم التوجيه بزيادة التواصل مع مكونات المجتمع ونشر الوعي بينهم ضد تلك الظاهرة وتفعيل الدور المجتمعي الامني.

واصدرت المديرية مجموعة من الفلاشات الفيديوية والصحفية التوعوية ضد هذه الظاهرة.