الحرة نيوز –

اعترف متهم أمام محكمة أمن الدولة أنه “مذنب عن تهمة الترويج لتنظيمات إرهابية (داعش) ومحاولته الالتحاق بالتنظيم على الأراضي السورية”. وكانت الهيئة القضائية تلت خلال جلسة لها أمس على المتهم تفاصيل لائحة الاتهام والتي تضمنت انه “كان يروج بين الناس لتنظيم داعش، ومن ثم قرر الالتحاق بالتنظيم الموجود على الأراضي السورية، حيث قرر الدخول إلى الأراضي السورية عن تركيا”.

وحسب لائحة الاتهام أنه خلال شهر آذار (مارس) الماضي، “توجه المتهم الى المطار بقصد السفر الى تركيا، لكنه فوجئ بمنعه من السفر من قبل الأجهزة الأمنية التي أجرت معه تحقيقا ومن ثم إحالته الى القضاء”.

وقالت إن “المتهم اعترف بأنه حاول الالتحاق بـ(داعش)”، لكنه طلب من المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند النطق بالحكم” الذي تم تأجيله إلى أواخر الشهر المقبل.