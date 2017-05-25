الحرة نيوز – عمان

يحتفل الأردنيون، الخميس، بعيد استقلال المملكة، الـ 71، الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر أيار، من كل عام.

وبهذه المناسبة العزيزة يرفع رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي الدكتور سطام حاكم الفايز اصدق التهاني للوطن ولسيد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والاسرة الهاشمية، وتهنئ عموم الاردنيين بعيد الاستقلال.

ويتمنى التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي ان يديم الله الامن والامان والاستقرار والطمأنينة في وطننا الغالي، ويبعد عنه كل الشرور، ويبقى “الجزيرة الآمنة” في المحيط المضطرب، عزيًزا كريًما.

وكل عام والجميع بألف خير