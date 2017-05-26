الحرة نيوز –

حضر جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبد الله إلى قصر رغدان مساء الخميس بسيارة من نوع ‘رولز رويس فانتوم’.

فما هي هذه السيارة التي حضر بها جلالة الملك الى حفل الاستقلال (71)؟

وفق متابعة توجد سيارتان فانتيوم ٥ في كراجات القصور الملكية منذ ستينيات القرن الماضي وكانتا تستعملان في المناسبات الرسمية.

أهدى أمير دولة الكويت سمو الأمير عبد الله سالم الصباح هذه السيارة إلى الملك الحسين وتم إعادة ترميمها في بريطانيا ودهانها باللون الأسود أما السيارة الأخرى فهي معروضة بالمتحف الملكي.

وتعود صناعة هذه السيارة البريطانية إلى العام ١٩٦١ وهي موديل ‘ فانتوم ٥’ وعدد الأسطوانات فيها (٨ V) ويبلغ سعة المحرك: ٦٣٢٠سم٣، وتعمل على نظام الاتوماتيك (٤ غيارات) وتبلغ السرعة القصوى (١٦٥كلم / الساعة).