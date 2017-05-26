الحرة نيوز –

كشف مصدر أمني أن طائرات بدون طيار ستراقب الحركة المرورية في عمان خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر إن الطائرات ستكون مرتبطة بغرفة العمليات لمعرفة الطرق المزدحمة والمركبات التي تقف بشكل مخالف وتعيق حركة السير.

وأضاف أنه سيتم إطلاق الطائرات على فترات لمتابعة الحركة المرورية في جميع انحاء العاصمة عمان.

وبين أن الطائرات ستوزع على 4 فترات لتغطية جميع الاوقات في مختلف مناطق العاصمة ” الشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية”.

وعلى صعيد متصل، أكد المصدر أنه سيتم تعزيز عمل المباحث المرورية خلال شهر رمضان في مراقبة المركبات العمومية.

وأوضح أن المباحث المرورية ستقوم بمراقبة حركة حافلات نقل الركاب للتأكد من وصولها الى نهاية المحطة التي تغطيها.

وأشار المصدر أنه سيتم ايضاً متابعة “التاكسي” التي تمتنع عن تحميل المواطنين.

ودعا المصدر جميع سائقي المركبات التقيد بقوانين السير وعدم الوقوف بشكل مزدوج في الطرقات العامة مما يتسبب في حدوث ازدحامات مرورية.