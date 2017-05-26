الحرة نيوز –

اصيب 3 اشخاص باعيرة نارية مساء الخميس، بسلاح “بمب اكشن” اطلقها شاب عشريني اثناء حفل تخرج، ابتهاجاً بنجاح صديقه، في لواء الكورة بمحافظة اربد.

وقال مصدر امني، ان شابا عشرينياً قام باطلاق النار في الهواء خلال حفل تخرج، بواسطة سلاح “بمب اكشن”، الا ان احدى الرصاصات خرجت اتجاه الحضور واصابت 3 منهم.

وبين المصدر، انه تم اسعاف المصابين الى مستشفى الاميرة راية الحكومي، وحالتهم الصحية حسنة، مشيراً الى ان الاجهزة الامنية تواجدت في المكان وعملت على فتح تحقيق بالحادثة، وتمكنت من القاء القبض على مطلق النار.