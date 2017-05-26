الحرة نيوز –

تميل درجات الحرارة الى الانخفاض الطفيف نهار الجمعة ، بحيث تكون الأجواء ربيعية لطيفة عموماً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً حيث تثير الغبار والأتربة في البادية الشرقية. في حين تكون الرياح بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وقال موقع طقس العرب، في بيان صحفي أمس، إن الطقس يكون ليلا بارداً نسبياً خاصة فوق الجبال، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة. وتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نهار غد السبت، بحيث يكون الطقس ربيعياً دافئاً إلى مائل للحرارة عُموماً.

بينما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً حيث تثير الغبار والأتربة في البادية الشرقية، أما في خليج العقبة فتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.