الحرة نيوز –

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير دول الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما تلقى جلالته التهاني، بهذه المناسبة، من ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتلقى جلالته برقيات بمناسبة حلول الشهر الفضيل من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء الأمن العام، وقوات الدرك، والمخابرات العامة، والدفاع المدني، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.