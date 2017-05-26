الحرة نيوز –

لأول مرة، تعيد المملكة العربية السعودية ودول خليجية تحري هلال شهر رمضان، مساء الجمعة، بعد ان أعلنت الخميس تعذر رويته.

ووفق ما نشرت وكالة الأناضول التركية، فإن هذه المرة الأولى التي تعيد فيها السعوديةوالإمارات والبحرين وقطر والكويت تحري الهلال، بعد أن جرت العادة أن تعلن الدول حال تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل أن غدا هو المتمم لشهر شعبان، ويكون اليوم الذي يليه غرة رمضان.

يأتي ذلك في أعقاب الجدل الذي صاحب دخول مطلع شهر شعبان الجاري في السعودية، حيث بدأ شعبان في المملكة (الخميس ٢٧ أبريل/نيسان) رغم عدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال ذلك الشهر مساء اليوم السابق (الأربعاء ٢٦ أبريل/نيسان الماضي)، وكان المفترض وفق المعتاد، وفي ظل عدم تقدم أحد للشهادة، أن يبدأ شعبان (الجمعة ٢٨ أبريل/نيسان).

واتبعت كل من البحرين وقطر والإمارات والكويت، السعودية في بداية شعبان؛ حيث وافق اليوم الخميس في الدول الخمس (٢٩ شعبان).

ويبدو أنه تجنباً لوقوع أخطاء، قررت الدول الخمس هذا العام تحري هلال رمضان على يومين حال تعذر رؤية الهلال في اليوم الأول.

أما سلطنة عمان فبدأت شهر شعبان الجمعة (٢٨ أبريل/نيسان)؛ لذلك يوافق عندها غدا الجمعة (٢٩ شعبان)، وستتحرى الهلال مساء ذلك اليوم.

يأتي ذلك فيما أعلن السنة في العراق ولبنان وحكومتي عدن وصنعاء في اليمن تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم، وأن بعد غد السبت غرة الشهر الكريم.

في الرياض، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنها ‘عقدت جلسة مساء اليوم الخميس ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم’.

وبينت أنها ‘ستعقد المحكمة جلسة مساء يوم غدٍ الجمعة، وستصدر قراراً بما يثبت لديها ويتم إعلانه حسب المتبع’، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي أبوظبي، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان أنه لم تثبت الليلة رؤية هلال الشهر المبارك.

وبينت أنه ‘تقرر أن تجتمع اللجنة يوم غد (الجمعة) لتحري الرؤية (مجدداً)’، حسب بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وفي الدوحة، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال أنه ‘نظرا لعدم ثبوت دخول شهر رمضان المبارك في هذه الليلة، فإن اللجنة تعلن عن أنها ستواصل تحري الهلال يوم غد الجمعة لإثبات شهادة من يراه’، وفق بيان بثه تليفزيون قطر الرسمي.

وفي المنامة، أعلن تليفزيون البحرين الرسمي أن ‘هيئة الرؤية تجتمع غدا لتحري هلال رمضان على سبيل الاحتياط’، إثر عدم ثبوت رؤية الشهر الكريم مساء اليوم.

وفي الكويت، أعلن رئيس هيئة الرؤية، يوسف المطاوعة، عبر تصريحات صحفية، تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم، واستمرار اجتماع الهيئة مساء غدا الجمعة لتحري الهلال مجددا.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام شهر رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

وبعيدا عن منطقة الخليج، أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية الشرعية تعذر رؤية هلال رمضان، مساء اليوم.

وقال وزير الأوقاف، أحمد عطية، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن ‘ الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، بعد تعذر رؤية هلال رمضان في المناطق التي يظهر فيها الهلال كل عام’. وأضاف أن بعد غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت هيئة دار الإفتاء الشرعية التابعة لـ’الحوثيين’ أعلنت في وقت سابق أنه ‘لم تثبت رؤية هلال رمضان مساء اليوم الخميس، من قبل لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة (غرب)’.

وأضافت: ‘استنادا إلى الحكم الصادر من القاضي المناوب بمحكمة شمال الحديدة والمعتمد من رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة، فإن يوم غدٍ الجمعة هو المكمل لعدة شهر شعبان، وبعد غد السبت غرة شهر رمضان’.

وفي بيروت، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية (ممثل للسنة)، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه ‘لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان (مساء اليوم)، وعليه فإنّ يوم غدٍ الجمعة هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم السبت ٢٧ أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٨’.

وكان المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة المرجع الشيعي في لبنان محمد حسين فضل الله أعلن، الإثنين الماضي، أنَّ ‘يوم السَّبت المقبل هو أول أيام شهر رمضان’، وذلك بحسب الحسابات الفلكية المعتمد عليها.

وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني (الممثل للسنة) في العراق تعذر رؤية هلال رمضان، مساء اليوم، وعليه يكون غداً الجمعة مكملاً لشهر شعبان والسبت المقبل أول أيام الشهر المبارك.

وهناك دول أخرى يوافق فيها اليوم الـ٢٨ من شعبان؛ لذا ستستطلع غداً الجمعة هلال رمضان، وهي: مصر، السودان، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، موريتانيا، الأردن، سلطنة عمان، الصومال، ليبيا، جزر القمر، سوريا، جيبوتي، إضافة إلى ديوان الوقف الشيعي في العراق.