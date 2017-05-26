الحرة نيوز –

: أعلنت القوات الجوية المصرية أنها قامت بتوجيه 6 ضربات جوية مركزة داخل العمق الليبي استهدفت تنظيمات ارهابية مدعومة من داعش لتنفيذ عمليات ارهابية ضخمة داخل الاراضى المصرية

و أشارت الى أنه تم تنفيذ ٦ طلعات لاستهداف ٦ تمركزات، وتم ذلك بالمنطقة الشرقية بالقرب من مدينة درنة.

من جهته قال قائد سلاح الجو الليبى العميد صقر الجروشى، إن الغارات التى نفذها سلاح الجو المصرى ضد معسكرات الإرهابيين فى مدينة درنة، تمت بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مؤكدا أن 6 غارات مركزة نجحت فى تدمير المركز الرئيسى لمركز شورى مجاهدى درنة، الذى يعد المعقل الرئيسى للتنظيمات الإرهابية فى المنطقة.

وأكد الجروشى أن الغارات الجوية التى نفذها الطيران المصرى تركزت على تجمعات الإرهابيين فى مناطق وادى الناقة والظهر الأحمر، مشيرا إلى أن الطائرات عادت سالمة بعد أن نفذت العملية بنجاح.