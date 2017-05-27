الحرة نيوز –

اعلن سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام الشيخ عبد الكريم الخصاونه عن اطلاق خدمة ” الاجارة المنتهية بالتمليك” وبنسبة عائد إجارة ما يعادل 4.5 بالمئة وفق احكام الشريعة الاسلامية، انطلاقا من سعي المؤسسة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

واضافان هذه الخدمة والتي تعبر الاولى من نوعها في المؤسسة سيبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل حيث تأتي ضمن حزمة منتجات المؤسسة التمويلية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء وفي ظل سعيها الدائم الى توفير منتجات تمويلية تلبي احتياجات متلقي الخدمة وذلك تحقيقا لدورها الاساسي في تنمية اموال الايتام بالاضافة الى واجبها الوطني والاجتماعي بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع الأعياد الوطنية التي نفتخر بها جميعاً.

واشار الى ان اللجان المختصة في مؤسسة تنمية اموال الايتام قامت بدراسة هذه الخدمة حيث تم اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية وحسب الضوابط الشرعية واقرارها من قبل مجلس الادارة حيث تتسم هذه الخدمة بالبساطة وبنسبة مرابحة تشجيعية مميزة لافتا الى ان الاجارة المنتهية بالتمليك تسهل على الموظفين والمواطنين ذوي الدخل المحدود حيث يمكنهم هذا المنتج من شراء شقه او بناء منزل حسب الدخل الذي يحققه الفرد .

واوضح ان قانون المؤسسة يحرم ويمنع منعا باتا عمل اي معاملة مخالفة للشريعة الاسلامية وانما يجب ان تكون بالمرابحة الاسلامية أو الاجارة المنتهية بالتمليك المتوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية كما ويمنع العمل مع الجهات التي لاتنتهج المرابحة الاسلامية .

وقال ان المؤسسة تقوم على تنمية اموال الايتام وتحقيق ارباح بطرق مشروعة كبيع الاراضي والمجمعات التجارية او المرابحة الذي يتم بشراء بضاعة وبيعها بسعر معين بشرط وجود مندوب من المؤسسة يشرف على هذه العملية وبنسبة مرابحة منافسة بمتوسط 4.5 بالمئة واستثمار الاراضي والمجمعات التجارية وتاجيرها او بيعها مرة اخرى.

لفت الى ان هناك لجنة استثمارية في المؤسسة يقومون بعمل جدوى اقتصادية للمشروعات والبرامج وبيان مؤشرات الارباح المتحققة منها مشيرا الى انه لا يوجد تعثر يذكر في عمليات السداد لتلك التمويلات والمشروعات.

واوضح ان المؤسسة حققت إنجازات كبيرة في مجالات الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على أموال الأيتام واستثمارها بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية لافتا الى ان المؤسسة تتطلع دوما الى تحقيق الريادة في مجال المحافظة على أموال الأيتام واستثمارها في جميع المجالات وتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة من خلال كادر بشري مؤهل ومدرب يتحلى بأعلى درجات المعايير المهنية والأخلاقية .

وذكر الخصاونة ان اطلاق هذه الخدمة ياتي بالتزامن مع احتفالات الوطن بالاعياد الوطنية وذكرى الاستقلال وما لها من اثر طيب ايجابي في نفوسنا جميعا تدفعنا بتفعيل مواطتنا الصالحة