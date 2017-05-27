الحرة نيوز –

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي السلايطة، أن الوزارة ستنهي طباعة الكتب المدرسية لطلبة الثانوية العامة ضمن خطة تطوير المناهج اعتبارا من 15 حزيران القادم، حيث ستكون الكتب متوفرة في مختلف مديريات التربية في المحافظات والألوية اعتبارا من ذلك التاريخ.

وأضاف السلايطة إن الكتب المدرسية ستكون وفقا لما قرره مجلس التربية والتعليم في خطة التطوير التي جرى اعتمادها، وبامكان الطلبة مراجعة مديريات التربية لاستلامها والتحضير للسنة الدراسية الجديدة.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أعلن في وقت سابق أن الانتهاء من طباعة كتب التوجيهي الجديدة سيكون في شهر حزيران القادم، لتكون بعدها بمتناول الطلبة.