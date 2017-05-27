الحرة نيوز –

– اعلنت نقابة تجار المواد الغذائية في الاردن عن تخصيصها لأرقام هواتف لاستقبال شكاوي وملاحظات المواطنين في رمضان.

ودعا النقيب خليل الحاج توفيق المواطنين لتزويد النقابة باي ملاحظة او استفسار او شكوى حول اسعار المواد الغذائية المستوردة او المنتجة محلياً او توفرها ( باستثناء الدواجن والخضار ) .

وبين الحاج توفيق ان كل الملاحظات ستحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية منن قبل النقابة.

والارقام هي : خليل الحاج توفيق 0795601000

هاتف النقابة 065690540

فاكس النقابة 065690539

البريد الالكتروني info@gafjo.org