الحرة نيوز –

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل الجنرال شعبان نصيري مستشار قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في المعارك الدائرة ضد تنظيم “داعش” غرب الموصل.

ونقلت صحيفة “مشرق نيوز” الإيرانية بيانا للحرس الثوري، صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة، نعى فيه الجنرال شعبان نصيري، الذي لقى مصرعه في المواجهات مع “داعش” في قضاء البعاج غرب الموصل.

وقال البيان: “الجنرال نصيري كان يعد من كبار القادة الذي وضعوا حجر الأساس لبناء وتشكيل منظمة بدر العراقية، التي قاتلت نظام صدام حسين في ثمانينات القرن الماضي”، أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

وأشار البيان إلى دور نصيري و”حضوره المؤثر” في لبنان وسوريا والعراق.

وتدور مواجهات عنيفة منذ يومين بين القوات العراقية وعناصر تنظيم “داعش” في قضاء البعاج، الذي يعد واحداً من أهم معاقل التنظيم كونه يقع على الحدود العراقية السورية.