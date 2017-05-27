الحرة نيوز –

قال نقيب أصحاب العاب الزينة الرمضانية عبد السلام الحسنات ان غالبية الزينة الرمضانية المتواجدة في الاسواق مهربة وغير مطابقة للمواصفات.

وقال الحسنات » انه لم يتم ادخال اي زينة عن طرق جمركية نظرا للتعقيدات والشروط والمواصفات التعجيزية التي وضعتها دائرةالمواصفات والمقاييس والتي تشابه المواصفات الاوروبية وتكلف اضعاف السعر الحالي.

وبين الحسنات «ان التاجر الذي يستورد رسميا وبشكل علني يتعرض مباشرة لمنع الادخال والرفض ومن ثم يتم اعادة تصديرها الى دبي.

واضاف ان الكميات المتواجدة في الاسواق تعادل استيراد ثلاثة اعوام سابقة وكلها دخلت من خلال «الكونترات» او تم ادخالها بتعهد الى حين خروج مطابقة المواصفات والمقاييس التي تحتاج لوقت طويل مما يدفع التاجر لبيعها وفي حال خرجت المواصفة غير مطابقة يدفع التاجر الحد الادنى للغرامة وهي 500 دينار بينما الحد الاعلى 5000 دينار.

بدوره، قال مدير عام المواصفات والمقاييس المهندس حيدر الزبن ان هناك 11 لجنة تقوم بالتفتيش على اسواق بيع الزينة وتبين انها مطابقة وهناك انواع يجري فحصها في المختبرات وهناك باعة متجولون يصعب ضبطهم والسيطرة عليهم.

ولم يستبعد الزبن ما ذهب اليه الحسنات حول تهريب هذه الزينة كون المعاينة تجري على عينات بسيطة من اصل الاف الكراتين المتواجدة في الحاوية وهذا يمكن البعض من ادخال هذه البضاعة للاسواق متعهدا باجراء مسح كامل للسوق والتفتيش عليها مؤكدا انه لم يتم استيراد اية بضاعة بالطريقة المعلن عنها.

الحسنات قال ان تشديد المواصفات على معايير الاستيراد لزينة رمضان قد ساهم في التوسع بتهريبها وارتفاع اسعارها وحرمان المواطنين من تزيين منازلهم في رمضان.

وطالب الحسنات بتسهيل اجراءات دخول الزينة وعدم منع استيرادها وذلك لامكانية شرائها من قبل المواطن وهي تباع في اسواق العالم ومنها اسواق دبي ومصر والبلدان العربية والافريقية وهي مصنوعة للعمل على 220 فولت.

واضاف الحسنات ان التجار المسجلين لم يستوردوا اي مواد زينة خلال العامين الحالي والماضي نتيجة المواصفات الموضوعة والتي يجب وقفها اسوة بالعاب الاعياد الاخرى التي لا يوجد عليها اي معايير ومواصفات تعجيزية.

وبين الحسنات انه لا يوجد اي بضاعة في الاسواق تحمل بيانات جمركية على الاطلاق وكلها دخلت بطرق غير قانونية وتباع في محلات كثيرة.

الزبن قال من الممكن ان الزينة دخلت بطرق غير قانونية وعلى فترات متباعدة ولكن المواصفات ستقوم بعمليات مسح لهذه الزينة مبينا ان المواصفات المطلوبة لالعاب الزينة هو ان تتحمل اسلاك الكهرباء 220 فولت وان تكون اللمبات والمفاتيح فيها عوازل خوفا من حدوث تماس كهربائي يؤدي لاضرار وحريق.

وحول السماح للبضاعة المستوردة بالدخول وفتحها للمواطنين باسعار زهيدة بين الزبن اننا لا يمكن ان نخالف المواصفات والشروط والمعايير المخصصة لهذه الانواع من الزينة حيث توجد تعليمات ومواصفات محددة وواضحة لحماية المواطن من اضرار قد يصاب بها.