الحرة نيوز –

تشهد مخابز المملكة في شهر رمضان المبارك ارتفاعا كبيراً في حجم الطلب على الخبز بجميع أنواعه.

وقال نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان الأيام الاولى من شهر رمضان تشهد اقبالاً كبيراً على شراء الخبز بأنواعه والقطايف بنوعيه العادي والعصافيري.

وتوقع الحموي ان يرتفع الطلب على الخبز والقطايف مع الايام المقبلة من شهر رمضان.

وبخصوص تفضيلات الأردنيين من أصناف الخبز في الشهر الفضيل قال الحموي ان الخبز المنقوش المغطى بالسمسم والقزحة هو الاكثر طلبا في الشهر، حيث يفضل الاردنيون أكله وقت الافطار والسحور وأصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشهر الكريم، على حساب الخبز العادي.