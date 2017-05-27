الحرة نيوز –

اجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً بالعاهل السعودي هنأه خلاله بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية إن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم (السبت) من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك”.

واضافت الوكالة ” وقد بادله الملك التهنئة بهذه المناسبة”، معرباً عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهئنة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامم وقيامهم.