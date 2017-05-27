الحرة نيوز –

يتوقع أن تتجه درجات الحرارة الى الارتفاع التدريجي اعتبارا من نهار يوم الاحد الثاني من رمضان الموافق 28 مايو / أيار، وخلال الأيام القادمة، وفق موقع طقس العرب.

ويكون هذا الارتفاع ملاحظاً خاصة يومي الاثنين والثلاثاء (الثالث والرابع من رمضان الموافق 29 و30 مايو / أيار)، اذ يتوقع أن تبلغ الحرارة بحدود 29-33 درجة مئوية في مختلف المناطق، وتكون درجات الحرارة في منتصف الثلاثينات في الزرقاء والمفرق والمناطق الشرقية، في حين تلامس الأربعين مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويعود سبب ذلك الى اندفاع كتلة هوائية أكثر حرارة من الجنوب الغربي أي عبر الأراضي المصرية نحو بلاد الشام، يكون تركيزها واضحا يومي الاثنين والثلاثاء.

عودة الأجواء المعتدلة الى اللطيفة والرطبة مع نهاية الاسبوع

ويعقب تأثير الأجواء الأكثر حرارة، اندفاع كتلة هوائية أكثر برودة اعتبارا من يوم الأربعاء ويزداد تأثيرها مع نهاية الأسبوع، تعمل على عودة الأجواء المعتدلة نهاراً والمائلة للبرودة والرطبة ليلاً بمشيئة الله، إضافة الى توقع نشاط حركة الرياح في ساعات العصر