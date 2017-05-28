الحرة نيوز –

كشف مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فوّاز الشهوان عن توجه الدائرة لتقديم خدمة اصدار وتجديد الوثائق بشكل سريع مقابل مبلغ مالي يدفعه المواطن، وهذه الخدمة لن تتطلب الوقوف بالدور أو الانتظار أو أي اجراءات أخرى إنما فقط تقديم طلبه للحصول على الوثيقة والانتظار لاستلامها.

وبين الشهوان أن هذه الخدمة يتم العمل على استحداثها، ففي حال رغب المواطن تجديد جواز السفر يقدم الطلب وينتظر بغرفة خاصة مزودة بكافة وسائل الراحة وخدمات مميزة، إلى حين صدور وثيقته بوقت قصير، على أن يدفع مبلغا من المال مقابل هذه الخدمة.

وأشار الشهوان إلى أن المبلغ سيتم تحديده عندما تصبح الخدمة جاهزة لكن سيكون وفقا لرسوم الوثيقة التي ستجدد أو يتم اصدارها، فجواز السفر قد تصل إلى (25) دينارا، في حين شهادة الميلاد لن تتجاوز الدينار ووثائق أخرى لا تتجاوز الدينارين.

وقال الشهوان أنه سيتم تطبيق هذه الخدمة كتجربة في بعض مكاتب الدائرة بالمملكة وليس بها كافة، حيث ستكون البداية في مكتب طبربور بعمّان، وفي اربد والزرقاء، وفي حال نجحت سيتم تعميمها على باقي المكاتب.ولفت الشهوان الى أنه سيتم إعداد غرف خاصة لاستقبال المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، تقدّم بها خدمات خاصة وجهاز تلفزيون وأجهزة تبريد وتدفئة، حيث يبقى بها المراجع إلى أن تصله وثائقه، كما سيتم تجهيز المكاتب بخط خاص لهذه الخدمة لغايات انجازات معاملاتها بالسرعة الممكنة.

وشدد الشهوان على أن هذه الخدمة لن تكون اجبارية على أي من مراجعي دائرة الأحوال المدنية، إنما هي اختيارية ولمن يرغب بسرعة انجاز معاملته وعدم الانتظار بين المراجعين، وستقدم له هذه الخدمة لغايات راحته لا أكثر، وفي حال رغبته بإجراء معاملته كالمعتاد يمكنه ذلك.