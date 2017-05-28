الحرة نيوز –

حسين الريان

رغم عزوف المواطن وعدم إيمانه بالمشاركة في اي عمل انتخابي لقناعته ان الإنتخابات في الوطن العربي لم ترقى لمستوى طموحه وآماله ، الا ان هناك فئة او البعض يعيش على أمل ان القادم افضل

 

وان المشاركة في اي عمل انتخابي عام ،  واجب وطني تحتمه المسؤولية الوطنية وهو دليل وعي وحس بالمواطنة الحقة

 

وهنا لا بد ان يكون للشعب دور في تقرير مصيره وان  يختار من يمثله في المجالس المنتخبة ، على كافة مستوياتها

 

 

إن ما ينتظره المواطن الاردني  من انتخابات قادمة للمجالس البلدية و المحافظات ” اللامركزية ” كتجربة جديدة  تحتمها الحالة الاردنية بإرادة وتوجيه من جلالة الملك ، تحتم المشاركة الفاعلة من كافة ابناء الوطن دون تلكؤ او تقاعس ،

 

او حتى اقصاء … !!

 

كما هو واقع الحال لمدينة الرصيفة “منطقة اسكان الامير طلال والتطوير الحضري ” الذي تم فيه اقصاء اكثر من عشرة الاف مواطن من ابنائها هناك ، وحرمانهم المشاركة في الانتخابات القادمة  في مناطق سكناهم ،  بعلم كافة الجهات !!

رغم مطالبة سكان  المناطق المذكورة  بتصويب اوضاعهم ، واعتراضهم  بل رفضهم لمثل هذا القرار الا ان تسويف القضية وعدم الاهتمام بها جعل  البعض يشكك بنزاهة الانتخابات القادمة وعدم صحة نتائجها مهما كانت  ،  لشعورهم ان هناك تأمر سيجري عليهم بحرمانهم المشاركة كناخبين ومرشحين !!

 

 

إن  عدم الاهتمام بمثل هذه القضية وعدم اصغاء اصحاب القرار وصناعه  لمطالب المواطنيين ،  يعتبر تأمر على الوطن والمواطن ، وضد توجهات جلالة الملك ، الذي رسخ  الديموقراطية وحث على تمكينها من خلال المشاركة في صنع القرار ، والحرص على تطبيقه

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