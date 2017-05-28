الحرة نيوز –

حسين الريان

رغم عزوف المواطن وعدم إيمانه بالمشاركة في اي عمل انتخابي لقناعته ان الإنتخابات في الوطن العربي لم ترقى لمستوى طموحه وآماله ، الا ان هناك فئة او البعض يعيش على أمل ان القادم افضل

وان المشاركة في اي عمل انتخابي عام ، واجب وطني تحتمه المسؤولية الوطنية وهو دليل وعي وحس بالمواطنة الحقة

وهنا لا بد ان يكون للشعب دور في تقرير مصيره وان يختار من يمثله في المجالس المنتخبة ، على كافة مستوياتها

إن ما ينتظره المواطن الاردني من انتخابات قادمة للمجالس البلدية و المحافظات ” اللامركزية ” كتجربة جديدة تحتمها الحالة الاردنية بإرادة وتوجيه من جلالة الملك ، تحتم المشاركة الفاعلة من كافة ابناء الوطن دون تلكؤ او تقاعس ،

او حتى اقصاء … !!

كما هو واقع الحال لمدينة الرصيفة “منطقة اسكان الامير طلال والتطوير الحضري ” الذي تم فيه اقصاء اكثر من عشرة الاف مواطن من ابنائها هناك ، وحرمانهم المشاركة في الانتخابات القادمة في مناطق سكناهم ، بعلم كافة الجهات !!

رغم مطالبة سكان المناطق المذكورة بتصويب اوضاعهم ، واعتراضهم بل رفضهم لمثل هذا القرار الا ان تسويف القضية وعدم الاهتمام بها جعل البعض يشكك بنزاهة الانتخابات القادمة وعدم صحة نتائجها مهما كانت ، لشعورهم ان هناك تأمر سيجري عليهم بحرمانهم المشاركة كناخبين ومرشحين !!

إن عدم الاهتمام بمثل هذه القضية وعدم اصغاء اصحاب القرار وصناعه لمطالب المواطنيين ، يعتبر تأمر على الوطن والمواطن ، وضد توجهات جلالة الملك ، الذي رسخ الديموقراطية وحث على تمكينها من خلال المشاركة في صنع القرار ، والحرص على تطبيقه