الحرة نيوز –

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا من خلال واجباتهم وجهودهم وفي مختلف اقسامهم المنتشرة في محافظات المملكة من التعامل واستقبال 353 شكوى و قضية ضمن اختصاصهم النوعي , تم التحقيق فيها جميعا , حيث جرى التحقيق بـ 47 قضية سرقة جنائية اكتشف 31 قضية منها وعثر بحزتة المقبوض عليهم على اجزاء من المسروقات , اضافة الى اكتشاف 109 قضية لسرقات جنحوية من اصل 111 قضية بوشر التحقيق فيها واحالة المقبوض عليهم فيها للقضاء .

وفيما يتعلق بقضايا الاحتيال فقد تعاملت كوادر الادارة مع 36 قضية القي القبض بعد التحقيق فيها على كافة المتورطين فيها وجرى توديعهم للقضاء , كما وتعاملت وحدة الجرائم الالكترونية مع 117 قضية الكترونية مختلفة , وتم العثور على ستة مركبات مسروقة من اصل 11 تم التعميم عليها وما زال البحث جار عن الاخريات , اضافة الى التعامل مع 6 مخالفات بوجود شبهات تتعلق بانتهاك قوانين الاتجار بالبشر و10 قضايا لقضايا التعدي على الاداب العامة .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه على مدار الاسبوع الماضي ومن خلال ما تم التعامل معه من قضايا اضافة الجهود التي تبذلها الدوريات الالية والراجلة لادارة البحث الجنائي العاملة في الميدان تمكنوا من القاء القبض على 2740 شخصا مطلوبا منهم 780 شخصا مطلوبين للادارة في القضايا التي تعاملت معها و 1369 شخصا مطلوبا لمختلف مديريات الشرطة و 493 شخصا من مطلوبي التنفيذ القضائي و23 شخصا مطلوبا بقضايا لادارة مكافحة المخدرات وعددا من المطلوبين الاخرين بقضايا متنوعة .

وضبط من خلال التعامل مع تلك القضايا والمطلوبين على خمسة اسلحة نارية مختلفة سبعة ادوات حادة اضافة الى اجزاء من المسروقات في قضايا السرقات .